Психолог и спасатели помогли выжить иркутянину, упавшему с крыши

Источник: Байкал Инфо
31/08/2017 - 16:58

Полицейский-психолог и сотрудники аварийно-спасательной службы Иркутска спасли жизнь мужчины, который хотел сброситься с крыши заброшенного многоэтажного здания по улице Лермонтова. Об этом 31 августа 2017 года сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Подъехавший наряд полиции обнаружил мужчину на крыше у пустующей шахты лифта. Он был в неадекватном состоянии, изрядно нервничал и не мог трезво реагировать на просьбы полицейских. Сотрудники подключили психолога. Прибывшая на место происшествия лейтенант полиции Ирина Кошкина сумела войти в коммуникативный контакт с мужчиной, тем самым было выиграно драгоценное время, чтобы специалисты аварийно-спасательной службы развернули и приготовили так называемый куб жизни. Через считанные минуты после этого мужчина, предположительно находясь в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, споткнулся и упал вниз на уже подготовленную площадку, не получив при этом никаких повреждений.  

Метки: Происшествия, ГУ МВД по Иркутской области, ЧС, Иркутск
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