Прямое авиасообщение планируют запустить между Иркутском и вьетнамской провинцией Куангнинь

Авиасообщение и сельское хозяйство будут развивать Иркутская область с вьетнамской провинцией Куангнинь. Как 23 ноября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, губернатор Сергей Левченко провел встречу с председателем Народного комитета провинции Куангнинь господином Нгуен Дык Лонгом и представителями комитетов по вопросам сотрудничества в сфере экономики, промышленности, инвестиционных проектов, сельского хозяйства, туризма. На встрече состоялась презентация экономического и сельскохозяйственного потенциала Иркутской области.

«Это первый визит правительственной делегации Иркутской области в Социалистическую Республику Вьетнам, в провинцию Куангнинь. Мы его рассматриваем как очень важный шаг по установлению новых контактов и развитию сотрудничества между нашими регионами», - сказал Сергей Левченко.

Губернатор отметил, что Иркутская область - динамично развивающийся регион, обладающий мощным экономическим, научным и культурным потенциалом. Основные отрасли промышленности - цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, лесная, деревообрабатывающая промышленность. Развивается малый и средний бизнес в перерабатывающей, машиностроительной отраслях, а также в сфере разработки инновационных технологий.

«Иркутская область и Вьетнам имеют ряд перспективных направлений сотрудничества, совместное развитие которых интересно и выгодно для обеих сторон. Это, прежде всего сотрудничество в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, лесной комплекс, культура, туризм, спорт и здравоохранение», - отметил глава Иркутской области.

На встрече также была представлена презентация провинции Куангнинь. «Мы надеемся на укрепление контактов между двумя сторонами, - отметил Нгуен Дык Лонг. - Возможно, между Иркутском и нашей провинцией появится прямое авиасообщение. Сейчас у нас как раз завершается строительство аэропорта. Интерес представляет также сотрудничество в сфере сельского хозяйства, сохранении окружающей среды, развитии туризма».

Фото с сайта правительства Иркутской области.