Прямая линия с губернатором Иркутской области состоится 22 сентября

Прямая линия жителей Иркутской области с губернатором Сергеем Левченко пройдёт 22 сентября 2017 года с ё7 до 19 часов. Об этом «Байкал Инфо» сообщили в пресс-службе регионального правительства. Прямая линия будет транслировать на АИСТе, на телеканале «Вести-24», на радио «Комсомольская правда – Иркутск», в Интернете.

Глава территории ответит на вопросы, которые с 31 августа все желающие могут оставить по телефону 8-800-2000-665 в будние дни с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный Вопросы также можно отправить на электронную почту: gubernatory@govirk.ru. Во время прямой линии Сергей Левченко ответит на вопросы, поступившие на телефон горячей линии и электронную почту, а также на поступившие непосредственно во время прямого эфира.