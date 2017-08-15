Прожиточный минимум в Иркутской области увеличился

Величина прожиточного минимума в Иркутской области за II квартал 2017 года выросла по сравнению с предыдущим кварталом. Как сообщается в постановлении регионального правительства, в целом по области в расчёте на душу населения составляет 10197 рублей (вырос на 273 рубля), для трудоспособного населения - 10814 рублей (на 308), пенсионеров – 8228 рублей (на 219), детей - 10390 рублей (на 231).

По районам Крайнего Севера и приравненным местностям в расчёте на душу населения прожиточный минимум составляет 12296 рублей (рост на 301 рубль), для трудоспособного населения – 13081 рубль (на 327), пенсионеров – 9904 рубля (на 258), детей – 12603 рубля (на 269).

По иным местностям Иркутской области в расчёте на душу населения - 9549 рублей (рост на 268 рублей), для трудоспособного населения - 10113 рублей (на 302), пенсионеров - 7711 рублей (на 208), детей – 9706 рублей (на 219).