Прожиточный минимум в Иркутской области ещё снизился

В Иркутской области прожиточный минимум за IV квартал 2016 года ещё сократился. Как говорится в постановлении регионального правительства, опубликованном в феврале 2017 года, в целом по области в расчете на душу населения – 9862 рубля (на 202 рубля меньше, чем в предыдущем квартале), для трудоспособного населения - 10450 рублей (на 243 рубля меньше), для пенсионеров - 7951 рубль (на 157 рублей меньше), для детей - 10076 рублей (на 131 рубль меньше).

Кроме того, прожиточный минимум в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях, приравненных к ним, в расчете на душу населения - 11868 рублей (на 200 рублей меньше); для трудоспособного населения – 12632 рубля, пенсионеров – 9544 рубля, детей - 12156 рублей. В иных территориях: в расчёте на душу населения – 9240 рублей (на 207 рублей меньше), для трудоспособного населения – 9775 рублей, пенсионеров – 7460 рублей, детей – 9434 рубля.

Стоит отметить, что в третьем квартале прошлого года прожиточный минимум также снизился по сравнению со вторым.