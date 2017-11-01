Проводится проверка по факту смерти врача-акушера в Ангарске

Источник: Байкал Инфо
01/11/2017 - 17:51

Следственный комитет России по Иркутской области начал проверку по факту смерти акушера-гинеколога Ангарского перинатального центра, которая скончалась 27 октября 2017 года. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе мониторинга следствием средств массовой информации выявлен телевизионный репортаж о смерти акушера-гинеколога. Из сообщения СМИ следует, что накануне смерти врач проработала в дежурной смене более 30 часов. Начата доследственная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность)», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее администрация учреждения сообщала на сайте следующее: «…25 октября Оксана Вениаминовна пришла на дежурство в ОГАУЗ "АПЦ"  к 16:00. 26 октября Оксана Вениаминовна сделала в послеродовом отделении обход, и в 15:00 26 октября ушла домой. Ее тело без признаков жизни было обнаружено ее ближайшими родственниками утром 27 октября у неё дома». Из этого сообщение следует, что смена длилась 23 часа. Впрочем, потом сообщение было удалено с сайта. 

Метки: Общество, Следственный комитет России по Иркутской области, Ангарский городской округ, Здравоохранение
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