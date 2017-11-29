Провести новогоднюю ночь в поезде со скидкой в 50% предлагает ВСЖД

На ВСЖД стартовала акция «Новогодняя ночь»: стоимость билетов в купейные и плацкартные вагоны всех поездов внутригосударственного сообщения с датой отправления 31 декабря 2017 года снижена на 50%. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба компании. Оформить проездной документ со скидкой можно на верхние места в купейном вагоне и все места вне зависимости от их расположения в плацкартном. Акция продлится до конца года.

Приобрести билеты можно в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, онлайн через официальный сайт ОАО «РЖД», мобильное приложение «РЖД пассажирам», а также с помощью транзакционных терминалов самообслуживания. Специальная новогодняя скидка не распространяется на детский тариф, а также на билеты для организованных групп пассажиров.

Узнать подробную информацию о графике движения поездов и скидках на проезд в поездах дальнего следования можно на сайте в разделе «Пассажирам».