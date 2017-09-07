Проверку по факту падения девушки с 15 этажа дома в Иркутске проводит СУ СКР

Источник: Байкал Инфо
07/09/2017 - 18:05

СУ СКР по Иркутской области организовал доследственную проверку по факту падения 21-летней девушки с 15 этажа жилого дома на ул. Костычева в Иркутске на крышу припаркованного во дворе автомобиля 5 сентября 2017 года. Как сообщает пресс-служба управления, пострадавшую экстренно госпитализировали в одну из городских больниц с многочисленными травмами. Следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. 

Метки: Происшествия, Следственный комитет РФ, Иркутск
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