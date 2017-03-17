Проверить управляющие компании поручил глава Иркутской области

Провести дополнительные выборочные проверки крупных управляющих компаний в сфере ЖКХ поручил службе жилищного надзора Иркутской области губернатор Сергей Левченко на послании Законодательному собранию 16 марта 2017 года. Причиной стало большое количество жалоб, поступающих в правительство от людей, недовольных некачественной работой УК. До конца апреля график проверок будет утверждён.

«Проверки должны быть максимально открытыми и публичными. Полагаю, что перед проверкой нужно сделать частичный опрос жильцов дома. У нас часто бывают ситуации, когда жильцы недовольны работой управляющих компаний, а проверяющих все устраивает. Здесь есть явное противоречие. Также прошу изучить практики других регионов по повышению прозрачности в этой сфере и представить мне предложения до конца мая», - сказал глава региона.

Сергей Левченко назвал недопустимым повторения ситуаций, случившихся в Вихоревке, Мамско-Чуйском районе и некоторых других муниципалитетах с угрозой срыва отопительного сезона. Он признал, что это сфера ответственности местных властей, но потребовал от профильного министерства не допускать подобного впредь.

«Знаю, что в начале года были большие недовольства жителей пересчетом платы за тепло. Не всегда руководство управляющих компаний может внятно объяснить жильцам, почему так значительно выросли платежи, - сказал глава региона. - Есть вопросы и к ресурсоснабжающим организациям. Приведу конкретный пример. В 2016 году областной службе по тарифам пришлось срезать рост тарифа на холодную воду в Иркутске с 19,5 до 8,5%. Проверили составляющую тарифа и выяснили, что, помимо всего, прочего в тариф включили зарплату директора Водоканала в размере 542 тысячи рублей, а главному инженеру предприятия заложили зарплату 372 тысячи рублей. Это никуда не годится! У всех регуляторов инфраструктурных монополий есть абсолютно четкие рекомендации со стороны федерального центра не допускать превышение роста предельного уровня тарифов над индексом инфляции. Более того, нам желательно в Иркутской области работать с понижающим коэффициентом в этой сфере».