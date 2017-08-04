Проверить незаконную и вредную деятельность на Байкале поручил прокуратуре Путин

Президент России Владимир Путин во время визита в Байкальский заповедник в посёлке Танхой в Бурятии 4 августа 2017 года дал поручение генеральной прокуратуре проверить Байкальскую территорию на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности. «Я хочу это подчеркнуть – не всё подряд проверять, здесь тоже меру нужно знать, но именно незаконной и экологически вредной деятельности, - цитирует главу государства пресс-служба Кремля. - И принять соответствующие меры. Ключевая роль здесь отводится инспекторам особо охраняемых природных территорий».

Прошло совещание с участием врио главы Бурятии Алексея Цыденова и губернатора Иркутской области Сергея Левченко, профильных федеральных министров, на котором шла речь о ликвидации последствий на Байкальской территории «нерациональной, зачастую безответственной хозяйственной деятельности».

«Экстремально высокому загрязнению подверглись значительные территории Прибайкалья. Причём Байкальский ЦБК и Джидинский комбинат уже несколько лет как закрыты, мы с вами хорошо об этом знаем, однако накопленные ими отходы продолжают отравлять воду озера и питающих его рек, - подчеркнул Владимир Путин. - Первая, требующая неотложных действий задача, – ликвидировать экологический ущерб, провести полноценную рекультивацию загрязнённых территорий. Прошу определить источники финансирования, планы и конкретных исполнителей. Одновременно с этим необходимо разобраться и с объектами, продолжающими здесь работать. Очистные сооружения большинства из них изношены, причём более 60% загрязнённых стоков приходится на ЖКХ. Но, как это ни печально, нужно сказать, конечно, и о деятельности сельхозпредприятий. Всё-таки химические отходы, применяемые в сельском хозяйстве, так или иначе в воду Байкала и рек региона попадают. Объёмы сброса неочищенных вод, безусловно, нужно кардинально сокращать. И в этой связи встаёт вторая задача – интенсивно и качественно модернизировать коммунальную инфраструктуру. Это ответственность регионов, которые, в том числе могут опираться на действенную поддержку со стороны федеральных властей, в том числе на федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории». Её реализация уже обеспечила строительство десятков очистных сооружений и полигонов твёрдых коммунальных отходов, создала базу для борьбы с лесными пожарами и браконьерством, обеспечила сохранение экосистем, редких видов животных и растений. За 2012 – 2016 годы выделено более 10 млрд рублей, хотя предусматривалось гораздо больше, нужно об этом тоже сказать».

Президент заявил, что нужно рассмотреть вопрос о продлении сроков программы. И называл третью задачу – обеспечить экологическое развитие Байкальской природной территории в целом, найти баланс между социально-экономическим развитием и природой. «Особый статус Байкала предъявляет повышенные требования к любой хозяйственной деятельности, но нередко они оборачиваются и явно избыточными ограничениями, об этом тоже не нужно забывать. Ограничениями, которые напрямую сказываются на качестве жизни людей, на развитии поселений, сдерживают развитие предпринимательства, а значит – создание новых рабочих мест, наполнение местных бюджетов, - подчеркнул Путин. - При этом принципиально важно не допустить увеличения антропогенной нагрузки на экосистему Байкала. Это касается, конечно, и туристической отрасли».