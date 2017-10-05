Проверить готовность ТЭЦ Байкальска к холодам поручил полпред президента России в Сибири

Проверить готовность теплосетей Байкальска к отопительному сезону поручил Енисейскому управлению Ростехнадзора полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло. Как 5 октября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, администрации Байкальска и ООО «Теплоснабжение», которое сейчас обслуживает теплоисточник, рекомендовано разработать комплекс организационно-технических мероприятий для оптимизации работы действующей ТЭЦ до строительства замещающего теплоисточника.

«Президент России Владимир Путин поставил задачу улучшения жизни граждан, и она должна быть, безусловно, выполнена», – подчеркнул полпред.

Как сообщил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, общий объем финансовой поддержки для теплоснабжения Байкальска за счет бюджетов разных уровней с 2014 по 2017 годы превысил 630 млн рублей. Однако организация теплоснабжения населения остается стабильно неустойчивой. Байкальску с начала отопительного периода 2017-2018 годов уже профинансировано 12,7 млн рублей недополученных доходов, а также выделено 13,5 тыс. тонн угля из аварийно-технического запаса Иркутской области на сумму 23 млн рублей. Это позволяет обеспечить формирование нормативного запаса топлива и обеспечить стабильное теплоснабжение города до 15 ноября. Однако задолженность населения Байкальска за потребленные коммунальные услуги на 1 августа 2017 года составляла около 119 млн рублей.

На подготовку ТЭЦ Байкальска к отопительному сезону было предусмотрено из областного бюджета в 2017 году 53,9 млн рублей. Муниципальный контракт мероприятия по подготовке ТЭЦ заключен по итогам конкурса (30 мая 2017 года) на 54,4 млн рублей. Контрактом было предусмотрено, в соответствии с предписаниями надзорных органов, ремонт котлов № 7, 9, 11, трубопроводов, электротехнического оборудования и т.д. Сейчас работы завершены. Енисейское управление Ростехнадзора провело проверка готовности ТЭЦ Байкальска к отопительному сезону – было выявлено 63 замечания. В настоящее время ООО «Теплоснабжение» выявленные нарушения устраняет. Отопительный сезон в Байкальске начат по графику – с 15 сентября.

Фото с сайта правительства Иркутской области.