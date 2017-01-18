Против дополнительных поборов с собственников выступил фонд капремонта Иркутской области

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области против любых дополнительных нагрузок на собственников жилья. Об этом заявил гендиректор Фонда Денис Быков 17 января 2017 года на расширенном заседании комиссии по региональному и экономическому развитию Общественной палаты Иркутской области, которое было посвящено реализации в регионе федерального закона об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, сообщает пресс-служба фонда.

Предложение о возможном повышении минимального размера взносов в Фонд капремонта Иркутской области высказала заместитель руководителя службы государственного жилищного надзора Марина Самарджич. По её словам, установка общедомовых приборов учёта отдельно не предусмотрена в региональном законе о капремонте, но Жилищный кодекс РФ дает право территориям вносить в перечень работ и услуг дополнительные пункты. «Но изменения повлекут увеличение минимального взноса на капремонт», - сказала Марина Самарджич, добавив, что это может оказаться «за пределами финансовой возможности» многих людей.

Заместитель министра по жилищной политике, энергетике и транспорту Иркутской области Сергей Малинкин напомнил о функциях службы госжилнадзора, заявив, что та должна контролировать исполнение обязательных мероприятий по энергосбережению МКД, в том числе «кошмарить» организации, отвечающие за установку коллективных приборов учёта, вплоть до отзыва лицензии.

Денис Быков сказал, что собственники были ответственными за установку коллективных счётчиков лишь до 1 июля 2012 года, согласно федеральному законодательству. «Прямая обязанность делать это теперь лежит на ресурсоснабжающих организациях. Переложить эту обязанность на собственников – это, на мой взгляд, преступление. Да мы и так с собственников уже стружку сняли! Любому движению в сторону увеличения нагрузки на собственников фонд будет давать отрицательную оценку. Приборов учёта нет в домах, где живут самые незащищенные слои населения, в де-факто аварийных домах, хотя официально такими не признанных», - заявил гендиректор фонда.

Отдельные члены Общественной палаты Иркутской области согласились с тем, что нельзя увеличивать взносы за капремонт, что это вовлечет за собой напряжение в обществе. Напомним, взносы не росли с сентября 2014 года, на 2017 год, согласно постановлению регионального правительства, они остались прежними.

В Иркутской области во время капитального ремонта проводятся работы, которые способствуют увеличению энергоэффективности МКД: устанавливаются современные тепловые пункты с погодоведомым оборудованием, балансировочные клапаны, энергосберегающие приборы освещения мест общего пользования, утепляются трубопроводы, перекрытия, меняются оконные блоки и т.д. По словам Дениса Быкова, также во всех домах, где не существовало приборов учета, были установлены таковые в современных тепловых пунктах, кроме тех фактически аварийных домах не выше второго этажа, где вообще не предусмотрена такая возможность.