Проспект Маршала Жукова в Иркутске отремонтируют до 1 августа 2017 года. Как 30 июня сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на главу Октябрьского округа Владимира Преловского, такие сроки обозначены договором между администрацией и подрядной организацией, в рамках которого предусмотрена замена дорожного покрытия и бордюрного камня, обустройство пешеходных переходов и тротуаров.

На проспекте уже выполнено обустройство нескольких пешеходных дорог по обеим сторонам с заменой бордюрного камня, асфальтированием и обустройством газонов. В начале июля планируется приступить к замене около 30 тыс. кв.м асфальтового покрытия на автодороге. На участках проведения работ будут частично перекрывать движение автотранспорта.

«Всего на территории Октябрьского округа ремонт ведется на пяти улицах – Седова, Советская, Ширямова, Депутатская и проспекте Маршала Жукова. В общей сложности будет заменено около 100 тысяч квадратных метров асфальта и обустроено 20 тысяч квадратных метров пешеходного и тротуарного пространств. Качество и сроки выполнения ремонтных работ контролируются, все идет в соответствии с графиком», – отметил Владимир Преловский.

По информации подрядчика, в ходе выполнения работы в план вносились корректировки с учетом потребности горожан. В частности, в районе остановки «Дружба» отмечается высокий пассажиропоток. Для удобства граждан принято решение расширить тротуар. На ремонте участков автодороги на проспекте Маршала Жукова задействовано от 15 до 30 человек и до восьми единиц техники.

Напомним, что ремонт дорог в Иркутске проходит в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» и будет продолжаться до конца сентября. Все работы включают замену дорожного полотна, бордюрного камня, тротуарного покрытия, на некоторых улицах будет проводиться монтаж дополнительного освещения, также будут перенесены несколько светофорных объектов при расширении проезжей части.

Фото пресс-службы администрации Иркутска.