Прорывные идеи будущего просят молодежь присылать на конкурс ОНФ

Конкурс «Образ будущего страны» запускает Общероссийский народный фронт в рамках проекта «Молодежка ОНФ». Как 2 октября 2017 года сообщила пресс-служба общественной организации, для участия в конкурсе, который проводится в номинациях «эссе» и «креатив», необходимо отправить свою работу в адрес проекта «Молодежка ОНФ» до 10 ноября. Отбор победителей будет проводиться в два этапа, включающих открытое голосование на сайте и оценку работ экспертным советом и жюри конкурса. В ходе первого этапа будет отобрано ТОП-50 работ – лауреатов конкурса, а по итогам второго этапа будут определены победители. Все подробности о новом конкурсе «Образ будущего страны» будут доступны с 3 октября на сайте: http://molodezhka.onf.ru/.

В номинации «эссе» участникам предлагается в письменной форме представить свое видение общественных и государственных институтов через 15-20 лет, новых моделей в экономике и социальной сфере, которые смогут стать определяющими в ближайшем будущем. В «Молодежке ОНФ» отмечают, что в эссе будут приветствоваться прорывные и амбициозные идеи, касающиеся решения актуальных проблем страны. Что касается номинации «креатив», то здесь участникам предлагается в творческой форме выразить свое видение того, как в будущем будут выглядеть разные общественные явления. Идеи авторов могут быть посвящены темам созидания, взаимопомощи, справедливости, сочувствия к людям, бережного отношения к окружающему миру и т.д. К участию принимаются стихи, рассказы, рисунки, видеоролики, фотоколлажи и фоторепортажи.

«Этот конкурс проводится с целью выявления самых интересных, самых необычных, самых креативных мыслей, которые возникают у молодежи, для того, чтобы можно было сформировать тот самый образ будущего. Нам всем строить и развивать Россию. Лучшие работы будет отбирать жюри, а это ректоры вузов, видные общественные деятели и многие другие», - заявил руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

Результаты конкурса «Образ будущего страны» будут объявлены до 1 декабря. Лауреаты и победители будут награждены ценными призами и подарками, получат благодарность центрального штаба Общероссийского народного фронта, а также приглашение принять участие в итоговом Форуме действий ОНФ в 2017 году и в молодежных образовательных форумах.

Координатор «Молодежки ОНФ», депутат Госдумы Сергей Боярский отметил, что молодые парни и девушки всегда смотрят на мир по-своему, ярче видят будущее: «В истории не только России, но и всего мира можно найти много примеров того, как мечты молодых талантов воплощались в жизнь и тем самым вносили ощутимый вклад в развитие той или иной сферы. Наш конкурс призван собрать лучшие идеи и инициативы молодежи, чтобы поддержать и помочь в их реализации. Не нужно ждать будущего, наступает время молодых».

Напомним, проект «Молодежка ОНФ» уже проводит во всех регионах страны конкурс «Не жди перемен! Твори перемены!», в рамках которого участники показывают, как своими силами меняют мир к лучшему. На текущий момент на конкурс поступило более 100 заявок из 40 регионов России. Чаще всего ролики посвящены тому, как ребята самостоятельно приводят в порядок спортивные площадки в своем регионе, проводят уборку памятных мест и мемориалов. Наибольшее количество работ поступило из Саратовской области и Республики Удмуртия.

Фото с сайта ОНФ.