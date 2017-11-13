Прораба дорожной компании осудили за повреждение ландшафта в Ольхонском районе

Ольхонский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении прораба ООО «СПМК-7» Владимира Белых, его признали виновным в том, что в январе 2016 года при реконструкции автомобильной дороги Баяндай – Еланцы – Хужир были проведены работы по незаконной добыче грунта на территории Прибайкальского национального парка. Как сообщает 13 ноября 2017 года прокуратура Иркутской области, прорабу назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Прораб обвинён в совершении преступления по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов, повлекшее причинение значительного ущерба). Как говорится в пресс-релизе, при незаконной выемке горных пород были уничтожены и повреждены природные объекты, изменен исторически сложившейся ландшафт. В результате чего особо охраняемой природной территории причинён ущерб в размере более 8 млн рублей. Белых вину не признал.

Иск ФГПУ «Заповедное Прибайкалье» о возмещении осуждённым нанесённого ущерба природе рассматривается в порядке гражданского судопроизводства.

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