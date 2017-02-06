Пропавшую в Усолье-Сибирском девушку нашли в гостях у знакомых в Черемхово

Живой и здоровой в гостях у знакомых в Черемхово обнаружили полицейские 22-летнюю Викторию Югатову, числившуюся без вести пропавшей, сообщает 6 февраля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Напомним, девушка была объявлена в розыск после того, как её тётя обратилась к правоохранителям и рассказала, что племянница 31 января около полуночи ушла из дома в Усолье-Сибирском, после чего её местонахождение оставалось неизвестным.

Фото из архива "Байкал Инфо".