Пропавшую в Усолье-Сибирском девушку нашли в гостях у знакомых в Черемхово

Источник: Байкал Инфо
06/02/2017 - 13:42

Живой и здоровой в гостях у знакомых в Черемхово обнаружили полицейские 22-летнюю Викторию Югатову, числившуюся без вести пропавшей, сообщает 6 февраля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Напомним, девушка была объявлена в розыск после того, как её тётя обратилась к правоохранителям и рассказала, что племянница 31 января около полуночи ушла из дома в Усолье-Сибирском, после чего её местонахождение оставалось неизвестным.

Фото из архива "Байкал Инфо".

Метки: Жизнь, ГУ МВД России по Иркутской области, Поиски человека, Усолье-Сибирское, Черемхово
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