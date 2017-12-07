Пропавший вертолёт нашли в Братском районе

Байкал Инфо , 07/12/2017 - 17:46 , Транспорт , #Братский район

Пропавший в Иркутской области вертолет Eurocopter обнаружен на земле с воздуха поисковой группой, сообщил 7 декабря 2017 года РИА «Новости» источник в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о том, что в Братском районе вертолёт не вышел на связь. «С вертолета Ми-8 пропавший вертолет обнаружен сидящим на ледовом поле возле населённого пункта Чистый», - сказал собеседник агентства.

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