Промышленное производство выросло в Иркутской области

Промышленное производство в Иркутской области в январе-сентябре 2017 года выросло на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Как сообщает пресс-служба Иркутскстата, добыча полезных ископаемых увеличилась на 3,9%, в том числе нефти и природного газа, угля, металлических руд - на 3,5-3,8%, прочих полезных ископаемых – на 25%.

В обрабатывающих видах деятельности производство выросло на 10,2%. Наибольший рост отмечен в химическом производстве, выпуске машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в 1,4 раза). Автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и оборудования, лекарственных средств и медицинских материалов выпущено на 19-21% больше, чем за 9 месяцев прошлого года, прочей неметаллической минеральной продукции, а также напитков – на 16%.

Снижение произошло в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, прочих готовых изделий (на 32-33%). Вдвое сократилось кожевенное и мебельное производство.

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 104,0%, в области водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений - 103,8%.