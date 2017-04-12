Прокуратура проводит проверку из-за госпитализации детей из дома-интерната в Иркутске

Прокуратура Иркутской области проводит проверку по факту госпитализации в инфекционную больницу воспитанников Иркутского детского дома-интерната №2 для умственно отсталых детей в связи с заболеванием кишечной инфекцией. Об этом пресс-служба прокуратуры региона сообщает 11 апреля 2017 года. По итогам проверки дадут оценку действиям всех органов, учреждений и их должностных лиц, уполномоченных на обеспечение защиты прав и законных интересов детей, включая эффективность обмена информацией о выявленных нарушениях, соблюдении санитарных требований и организации медицинской помощи в доме-интернате.

Фото из архива "Байкал Инфо".