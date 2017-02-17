Прокуратура потребовала привести в порядок иркутский полигон бытовых отходов

Привести в порядок полигон по захоронению отходов, который расположен на Александровском тракте, потребовала прокуратура Куйбышевского района Иркутска. Как 17 февраля 2017 года сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, такое решение было принято по результатам проверки соблюдения законодательства об отходах производства и потребления. Были проверены полигоны, в том числе МУП «Спецавтохозяйство», которое эксплуатирует на Александровском тракте полигон по захоронению отходов, собираемых со всей территории Иркутска.

На полигоне выявлены многочисленные нарушения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе отсутствие программы мониторинга состояния загрязнения окружающей, ненадлежащий учет и обработка бытовых и промышленных отходов.

За допущенные нарушения предприятие по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.2 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 175 тыс. рублей. По требованию прокуратуры МУП «Спецавтохозяйство» разработало и направило в управление Росприроднадзора по Иркутской области программу мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории полигона по сбору, накоплению и захоронению твердых коммунальных отходов.