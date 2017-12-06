Прокуратура обратила внимание властей Иркутска на провал грунта у жилых домов

По обращению активистов Общероссийского народного фронта в Иркутской области прокуратура Октябрьского округа Иркутска внесла в адрес администрации города представление об устранении провалов грунта в районе группы жилых домов № 244/3, 244/4, 244/5, 244/6 по улице Байкальской. Реакция прокуратуры последовала на обращение общественников, выявивших разрушения асфальта во время акции «Безопасный двор». Об этом 6 декабря 2017 года сообщает пресс-служба ОНФ.

В ходе сентябрьского рейда активисты обнаружили площадки с просевшей землей и ямами, лестницы, огороженные сигнальными лентами и специальными надписями о запрете прохода, трещину и смещение подпорной стены между домом и детским садом. По мнению активистов, состояние придомовой территории не отвечает требованиям безопасности. По информации жителей, ни представители власти, ни застройщик, ни управляющая компания не реагировали на обращения и не принимали должных мер к решению проблем. Иркутские активисты обратились в прокуратуру с просьбой определить ответственных за ликвидацию провалов и понудить их предотвратить угрозу жизни и здоровью.

Проверка ведомства подтвердила наличие провалов в четырёх местах на земельных участках, половина из которых находится в муниципальной собственности. Прокуратура также установила, что от жителей указанных домов в период гарантийного срока поступали обращения в управляющую компанию, которые переадресовывались застройщику. Однако каких-либо мероприятий, направленных на устранение дефектов, строительная компания не проводила. Управляющая организация также не предприняла мер для понуждения застройщика к устранению недостатков, в том числе, в судебном порядке. В сентябре компания-застройщик прекратила свое существование. По мнению прокуратуры, администрация нарушила требование федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», не приняв должных мер по благоустройству территории.

«Мы надеемся, что проблема будет решена в ближайшее время и больше никто ответственность на жителей перекладывать не будет. Нельзя пренебрегать интересами граждан, как это сделал застройщик, не ликвидировавший последствия строительных ошибок, а также аффилированный с застройщиком соучредитель управляющей компании, обслуживающей этот дом. Недавно он уволен с должности руководителя стройнадзора в связи с утратой доверия, - заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Анатолий Стрельцов. - Самое простое в этой ситуации - возложить финансовое бремя на собственников квартир. Надеюсь, совместными усилиями нам удастся это предотвратить».