Прокуратура обнаружила, что Усольехимпром незаконно сбрасывал загрязняющие вещества

Источник: Байкал Инфо
29/09/2017 - 17:18

Прокуратура Усолье-Сибирского установила, что ООО «Усольехимпром», расположенный в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, сбрасывало загрязняющие вещества в окружающую среду. Об этом 29 сентября 2017 года сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что в нарушение водного законодательства, предприятие не получило право пользования водным объектом – участком реки Ангара, отсутствует разрешение на сброс загрязняющих веществ. Выявлены и нарушения требований земельного законодательства. Прокуратура вынесла постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Надзорный орган требует возместить причиненный вред.

Метки: Происшествия, Усольехимпром, Промышленность, Экология, Усолье-Сибирское
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