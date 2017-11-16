Прокуратура нашла у экс-депутата ЗС Владимира Матиенко зарубежный счёт

Депутат Законодательного собрания Владимир Матиенко досрочно сложил полномочия из-за того, что прокуратура Иркутской области прислала в ЗС информацию о наличии у него финансового инструмента за рубежом – счёта в банке. Об этом на пресс-конференции 16 ноября 2017 года заявил спикер регионального парламента Сергей Брилка. Поскольку Владимир Матиенко трудился в ЗС на освобождённой основе, он не имел права владеть зарубежным счётом по федеральному законодательству.

«Информацию от прокуратуры я направил в комиссию по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями, которую тогда возглавлял Владимир Матиенко. Он был в отпуске, комиссия начала работу без него», – рассказал Сергей Брилка. В итоге на сессии ЗС 10 ноября Владимир Матиенко сложил полномочия. По словам спикера, если бы Матиенко не ушёл сам, пришлось инициировать процедуру его отстранения. «Много досужих рассуждений, мол, Брилка мстит. Никогда ничего подобного не было, для меня случившееся тоже оказалось неожиданностью. Мы с ним объяснились. Смысл депутатского расследования просто отпал. Если есть вопросы, касающиеся других нарушений федерального законодательства, то это уже не наша компетенция», – подчеркнул спикер.

Сергей Брилка напомнил, что в нынешнем созыве это первый случай досрочного сложения полномочий депутата по такой причине. Ранее три депутата ЗС сдали свои мандаты, когда их избрали депутатами Госдумы, Александр Битаров ушёл на пост председателя правительства Иркутской области, Виталий Шуба – в Совет Федерации ФС РФ, а Виктор Круглов указал причиной ухода серьёзную занятость по работе.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.