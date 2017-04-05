Производителей жидкости с метанолом в Иркутске отправили под домашний арест

Организаторов подпольного производства стеклоомывающей жидкости, содержащей метанол, поместили под домашний арест. Об этом 5 апреля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. «Свердловский районный суд Иркутска рассмотрел ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения двум наиболее активным участникам группы, которые на днях были задержаны сотрудниками полиции по подозрению в организации производства в промышленных масштабах стеклоомывающей жидкости, содержащей метанол. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным оценкам, общий объем изъятого в результате проведенной операции метанола превысил 1600 литров. Его использование могло нанести существенный вред здоровью водителям и пассажирам транспортных средств. Напомним, что кроме этого, при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии полицией изъято из незаконного оборота более двух тысяч пластиковых пятилитровых бутылок общим объемом более десяти тонн со стеклоомывающей жидкостью, приготовленной к продаже.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы поставок фальсифицированного товара в мелкооптовую и розничную сеть, география которой может распространяться на регионы Западной и Восточной Сибири, а также Дальнего Востока. СУ СК России по Иркутской области по данному факту расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.