Прохожего придавило насмерть строительным грузом в Иркутске

Источник: Байкал Инфо 29/11/2017 - 17:54

На территории одной из производственных баз в Иркутске во время погрузки 25 ноября 2017 года строительных материалов произошёл обрыв строп подъемного механизма, груз упал и придавил проходившего мимо 34-летнего мужчину. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области. Проводится доследственная проверка по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 

ТЕГИ #Происшествия, Следственный комитет России по Иркутской области, #Иркутск
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