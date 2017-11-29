Прохожего придавило насмерть строительным грузом в Иркутске

На территории одной из производственных баз в Иркутске во время погрузки 25 ноября 2017 года строительных материалов произошёл обрыв строп подъемного механизма, груз упал и придавил проходившего мимо 34-летнего мужчину. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области. Проводится доследственная проверка по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).