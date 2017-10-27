Прохлада и снег ждут Иркутскую область в выходные

В Иркутской области 28 октября 2017 года прогнозируется переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде снега, ветер северо-западный, юго-западный, днем в южных районах юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью -3,-8, при прояснении -13,-18, днём +1,+6, при облачной погоде до -2, в северных и верхнеленских районах +3,-2, местами до -6.

В Иркутске – переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков, ветер северо-западный 6-11 м/с, с переходом днём на юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -3,-5, днем +3,+5.

В воскресенье, 29 октября, ожидается переменная облачность, ночью местами в северных районах небольшой и умеренный снег, днем местами в западных и северных районах небольшой мокрый снег и снег, ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, днём порывы до 13 м/с. Температура ночью -2,-7, в пониженных формах рельефа -10,-15, в северных и верхнеленских районах -5,-10, при прояснении -15,-20, днем +2,+7, местами -1,-6, в западных и южных районах при малооблачной погоде до +11.

В понедельник, 30 октября, переменная облачность, ночью местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, днем небольшой, местами умеренный снег, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, днём +1,+6, при облачной погоде -1,-6.