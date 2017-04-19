Профессию кузнеца получили 12 осуждённых в Иркутской области

Профессию кузнеца ручной ковки получили 12 осуждённых, отбывающих наказание в исправительной колонии №19 ГУФСИН России по Иркутской области (полёлок Маркова Иркутского района). Об этом 19 апреля 2017 года сообщает пресс-служба ведомства.

Экзаменационная комиссия, которую возглавил мастер-преподаватель по сварке и кузнечному делу с многолетним стажем в пенитенциарной системе Сергей Зыков, оценивала как теоретические знания, так и практические навыки будущих кузнецов. В качестве творческого задания каждый осужденный заранее подготовил самостоятельную работу. На суд экзаменационной комиссии были представлены разнообразные кованые изделия от декоративных калиточных петель до каминной утвари. Лучшие работы преподаватели оставили для обучения следующих групп.

Профессиональное образовательное учреждение № 305 ФСИН России, действующее при колонии, является единственным в Иркутской области училищем, где можно получить профессию кузнеца ручной ковки. За последние 10 лет более 500 человек освоили кузнечное дело во время отбывания наказания, многие из них успешно трудоустроились после освобождения в кузницах региона и за его пределами.