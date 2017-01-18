Проезд по улице Якоби ограничат в Иркутске 19 января

Движение автотранспорта по ул. Якоби в Иркутске планируется ограничить ориентировочно с 10:00 до 12:00 19 января 2017 года на время прохождения крестного хода во время празднования Крещения Господня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на начальника ГИБДД по Иркутска Илью Подвойного. Кроме этого, в зависимости от интенсивности движения, с 18:00 до 21:00 возможно изменение движения на одностороннее по ул. Якоби по направлению к ул. Аносова и по ул. Мухиной по направлению к ул. Захарова.

Напомним, традиционно праздничная иордань в Иркутске возводится на заливе Якоби. В 10:00 19 января начнётся крестный ход от храма Александра Невского до водохранилища в районе ул. Якоби. Затем архиепископ Иркутский и Ангарский Вадим проведёт праздничный молебен и освещение воды. После этого все желающие смогут совершить омовение.

По словам главы Свердловского округа Светланы Колотовкиной, на берегу залива Якоби проведена расчистка подъездных путей, подготовлено три площадки для парковки личного автотранспорта. Для предотвращения выезда автомобилей на лед вдоль береговой линии МУП «Автодор» соорудил снеговую насыпь. Для обеспечения безопасности дорожного движения 19 января на подъездах к заливу и непосредственно у иордани будут дежурить экипажи ГИБДД. Помимо этого, в охране общественного порядка будут задействованы более 100 полицейских. Непосредственно на льду будут дежурить два экипажа аварийно-спасательной службы города Иркутска и сотрудники МЧС.

Как рассказал архитектор иордани Вадим Семёнов, в этом году будет подготовлено четыре проруби для купания и отдельная зона для забора воды. Для удобства горожан на берегу залива будут работать пункты торговли горячими напитками и бутербродами. Мероприятие продлится до полуночи 19 января. После для безопасности проруби засыпят снегом.

Глава города Дмитрий Бердников отметил, что главная задача всех служб – обеспечить безопасность горожан. По поручению мэра в местах несанкционированных купаний на водоемах города будут выставлены экипажи аварийно-спасательной службы Иркутска и полиции.

Фото с сайта администрации Иркутска.