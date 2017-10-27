Проезд по улицам Фурье и Красных Мадьяр в Иркутске ограничат

Источник: Байкал Инфо
27/10/2017 - 12:15

В Иркутске по 28 октября частично ограничено движение транспорта по ул. Красных Мадьяр в районе пересечения с ул. Байкальской (ул. Байкальская, 69). Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с проведением ремонтных работ на электрических сетях. По 31 октября в Иркутске также частично ограничено движение транспорта по ул. Фурье в районе здания №4. Это ограничение связано с проведением аварийных ремонтных работ на канализационных сетях.

Метки: Общество, Администрация города Иркутска, Транспорт, Иркутск
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