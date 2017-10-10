Проезд по участку улицы Баженова в Иркутске закроют на полтора года

Участок ул. Баженова в Иркутске от ул. Бородина до пересечения с внутриквартальным проездом закроют для проезда с 23 октября 2017 года по 1 мая 2019 года. Как сообщает пресс-служба городской администрации, ограничение вводится из-за проведения монтажных и других работ на объекте капитального строительства и обустройства территории многоквартирных жилых домов. Подъезд к жилым домам в этом районе для местных жителей и аварийных служб обеспечит застройщик.