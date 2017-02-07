Проезд по нескольким улицам Иркутска временно ограничат в феврале

Проезд по нескольким улицам Иркутска будет временно закрыт в феврале 2017 года. Как 7 февраля сообщила пресс-служба администрации города, с 8:00 9 февраля до 20:00 11 февраля участок улицы Шевцова от ул. Петрова до ул. Рабочего Штаба будет закрыт для проезда. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях. Объезд аварийного участка, в том числе и общественным транспортом, будет проходить по улице Радищева.

С 7 по 14 февраля движение транспорта будет частично ограничено по улице Лызина в районе пересечения с улицей Аэрофлотская. Это связано с проведением земляных работ для устранения аварии на теплосетях. На этот же период будет частично ограничен проезд на участке улицы Ленина от пересечения с улицей Чкалова до ул. Сурикова. Это связано с проведением аварийных земляных работ на тепловых сетях.

Фото с сайта администрации Иркутска.