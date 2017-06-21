Проекты разведения рыбы и очистки воды представили молодые учёные на форуме «Байкал»

Два экологических проекта, представленные на Международном молодёжном форуме «Байкал», который проходит в июне 2017 года в Иркутской области, имеют практическое значение для региона. Такой вывод сделал спикер Законодательного собрания Сергей Брилка, ознакомившись с проектами, сообщает пресс-служба ЗС.

«Проект по разведению рыбы на острове Ольхон в Хужире, представленный молодыми учеными, безусловно, заслуживает внимания, - сказал Сергей Брилка. - Правда, он противоречит действующему сегодня природоохранному законодательству, что отметил и полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло. Нам нужно хорошо подумать – что можно сделать в такой ситуации. С первого взгляда видно, что ребята увлечены, у них высокий уровень образования, и они точно представляют и этапы проекта, и результат. Не меньший интерес вызвала и презентация системы водоочистки с использованием уникального фильтра. Продемонстрированная нам опытная установка, созданная в ИРНИТУ, может эффективно очищать воду, в том числе, и достаточно сильно загрязненную от бактерий, вирусов, взвешенных веществ. Нужно ли говорить, что подобные аппараты очень важны для региона, в том числе, для малых населенных пунктов и условий ЧС, когда, к примеру, в результате наводнения страдает именно качество воды».

Спикер также отметил, что у молодёжи есть собственное видение путей решения экологических вопросов Байкала, молодые люди, как правило, далеки от стереотипов и мыслят очень свободно, и, вовлекая их в дискуссии и обсуждения существующих проблем, можно получить более эффективный результат.

Напомним, основная тема форума в этом году – экология и охрана водных ресурсов. На форум приехали молодые учёные не только из разных регионов России, но и из-за рубежа, в частности, из Монголии и Китая. В программе – различные лекции, практические занятия, проектные сессии и конференции, по результатам которых планируется издать научные сборники.