Проекты очистных сооружений для Ольхона разрабатывают несколько компаний

Пилотные проекты очистных сооружений для турбаз на Ольхоне разрабатывают частные компании по просьбе правительства Иркутской области. Об этом «Байкал Инфо» 9 октября 2017 года сообщил министр природных ресурсов и экологии Андрей Крючков. «На острове и на побережье Малого Моря в дальнейшем предполагается поставить локальные очистные в каждом месте скопления туристов и одни общие, откуда отходы будут направлять на доочистку», - сказал министр.

По его словам, на побережье Байкала живут 55 тыс. человек (без учёта туристов) в 48 населённых пунктах, а очистных сооружений – всего 32. Имеющиеся находятся, как правило, в плохом состоянии, работают недостаточно эффективно. Иркутская область подала в федеральную программу по защите Байкала заявку на 21 млрд рублей, в том числе на эти средства планируется построить 10 канализационно-очистных сооружений в 10 населённых пунктах.

«Но федеральные требования очень жёсткие, в центральной экологической зоне очистные должны фактически выдавать чистую питьевую байкальскую воду. Этого очень сложно добиться, - сообщил министр. - Среди победителей выставки «Сохранение чистой воды как основы для развития экотуризма» есть компании, которые близки к выполнению норматива по очистке воды. На Международном Байкальском водном форуме в сентябре прошли переговоры с представителями нескольких компаний».

Фото "Байкал Инфо"