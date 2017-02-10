Проект рекультивации отходов БЦБК будут создавать заново

Новый проект рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината будут разрабатывать в Иркутской области. Об этом 9 февраля 2017 года на пресс-конференции заявил губернатор Сергей Левченко. По его словам, первый проект рекультивации, который разрабатывал «ВЭБ Инжениринг», прошел испытания в 2016 году, однако технология себя не оправдала. На разработку и испытание этого проекта было потрачено 130 млн рублей. «По моей просьбе было принято решение найти организацию, которая будет заниматься проектированием новой технологии, уже опробованной в некоторых регионах России, – сказал Сергей Левченко. – Чтобы ускорить срок выполнения рекультивации, мне придётся снова обращаться к председателю правительства России, возможно, даже к президенту, с просьбой сократить время на конкурсные процедуры. Потому что на них уйдёт много времени, а нам нужно лето потратить на начало реализации проекта».

Сергей Левченко сообщил, что в ближайшее время земли, на которых будут проводиться рекультивации шлам-лигнина, планируют передать из собственности БЦБК в муниципальную собственность, а после этого – в областную. Когда эти процедуры будут завершены, из федерального бюджета на реализацию проектов в Байкальске направят 250 млн рублей, при условии софинансирования 37% из областного бюджета.

Как ранее сообщала комиссия Общественной палаты России по экологии и охране окружающей среды, что за сорок с лишним лет работы на БЦБК было накоплено более 6,2 млн тонн отходов производства, которые захоронены в 14 картах двух полигонов суммарной площадью 154 га (Солзанский и Бабхинский). Эти отходы расположены на расстоянии 350-750 м от берегов Байкала и представляют собой шлам-лигнин, золу от сжигания шлам-лигнина, золу и шлаки от сжигания угля и т.д. В картах, где захоронены отходы БЦБК, протекают сложные физические, химические, биологические процессы, загрязняющие вещества попадают в Байкал с подземными и паводковыми водами.