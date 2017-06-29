Проект реконструкции здания ТЮЗа в Иркутске подготовят до конца 2017 года

Проектные работы для реконструкции Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова в Иркутске будут выполнены до конца 2017 года. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заявление губернатора региона Сергея Левченко во время встречи с председателем Иркутского областного отделения Российского детского фонда Светланой Кулинич. С просьбой оказать содействие в реконструкции театра к главе региона она обратилась в приемной президента России в Иркутске.

«Нам бы очень хотелось, чтобы это здание вернулось детям», - сказала Светлана Кулинич. Напомним, ТЮЗ им. А. Вампилова с 1937 года размещался в Иркутске в здании-памятнике истории и культуры по адресу: ул. Ленина, 13. Из-за аварийного состояния несущих конструкций здания в 2006 году театр был вынужден прекратить его эксплуатацию и полностью разместиться в здании бывшего театра музыкальной комедии по адресу: ул. Ленина, 23.

Сергей Левченко напомнил, в 2017 году выделено 30,7 млн руб. по программе «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области». По его словам, на эти деньги проведут разработку проектной документации, проведут комплексное инженерно-техническое обследование с определением конструктивной и расчетной схем здания, обследование инженерного оборудования здания, корректировку эскизного проекта реставрации, а также государственную историко-культурную экспертизу.

«В 2017 году мы должны выполнить проектные работы. Сама реконструкция потребует больших денег. Следующая задача – это добиться софинансирования из федерального бюджета, - сказал Сергей Левченко. - Будем надеяться, что усилиями правительства региона и общественных организаций удастся получить федеральные средства на реализацию проект»а.

Фото с сайта правительства Иркутской области.