Проект бюджета Иркутской области на 2018 год принят во втором чтении

Проект бюджета Иркутской области на 2018 год приняли во втором чтении депутаты Законодательного собрания на сессии 29 ноября 2017 года. Как рассказала вице-спикер ЗС, председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова, ко второму чтению поступили поправки, которые, в частности, предусматривают распределение между муниципалитетами резерва на зарплату педагогам, а также касаются распределения между городами и районами более 850 млн рублей.

Наталья Дикусарова рассказала, что принятые поправки предусматривают средства на покупку оборудования для школ, ремонт в которых завершится в 2017 году. Заложены 100 млн рублей на покупку автомобилей скорой помощи категории «А». На 4% будет увеличена стоимость путёвки в детские лагеря. Вице-спикер ЗС также рассказала, что в бюджете предусмотрено 15 млн рублей на предпроектным работы для создания в Иркутске детского медицинского центра. В законопроекте учтён ещё ряд социальных объектов, где предложено провести капремонты и реконструкцию.

Средства, согласно поправкам, также направят на обновление материально-технической базы специальных коррекционных школ Иркутской области. Наталья Дикусарова заметила, что предусмотренных средств недостаточно, поэтому в постановлении к закону о бюджете депутаты собираются предусмотреть мероприятия, в рамках которых в том числе предстоит решать этот вопрос.

Поправки от губернатора Иркутской области Сергея Левченко также касаются выделения средств на капремонт учреждений социальной сферы. Учтены почти все предложения депутатов ЗС по капремонту школ, больниц, детсадов и других учреждений в их округах. Кроме того, они предусматривают покупку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения, приобретение пожарно-химической станции, выделение дополнительных денег на проезд людей с инвалидностью и их сопровождающих. Кроме того, решён вопрос о выделении дополнительных средств на корректировку проекта о демеркуризации ртутного цеха в Усолье-Сибирском, на открытие государственного юридического бюро в Усть-Илимске.

В проекте бюджета региона во втором чтении также предусмотрены деньги на приобретение оборудование для трёх новых школ – школы № 19 в Иркутске, школ в микрорайоне Китой Ангарского городского округа и в пос. Молодёжном Иркутского района.