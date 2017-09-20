Проект бюджета Иркутской области на 2018 год не отучит нас улыбаться – С. Брилка

Источник: Байкал Инфо
20/09/2017 - 17:26

Проект бюджета Иркутской области на 2018 год будет внесён в Законодательное собрание 25 сентября 2017 года. Об этом на пресс-конференции 20 сентября заявил спикер ЗС Сергей Брилка. По его словам, принятие проекта в первом чтении на сессии регионального парламента состоится в октябре после того, как документ будет рассмотрен на комитетах и комиссиях ЗС. По его словам, есть все предпосылки, что бюджет будет позитивным, и «мы не отучимся улыбаться».

Напомним, по данным министерства финансов Иркутской области, доходы консолидированного бюджета составили за первое полугодие 2017 года 68 млрд 417 млн рублей, что на 9 млрд 489 млн рублей больше, чем за тот же период прошлого года. В итоге профицит бюджета составил, по данным на 1 июля, 7 млрд 567 млн рублей.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

  • Бурдинская Светлана
Метки: Экономика, Власть, Деньги, Законодательное собрание Иркутской области, Иркутская область, Брилка Сергей, Налоги
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