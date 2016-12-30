Продукты для салата «оливье» в Иркутской области за год подешевели на 2%

В Иркутской области стоимость продуктов для приготовления самого популярного салата для новогоднего стола – «оливье», в 2016 году обойдется в 239,8 рубля, что на 2% меньше, чем годом ранее. Об этом 30 декабря сообщает портал http://agro2b.ru/, который составляет так называемый ежегодный «индекс оливье», опираясь на данные Росстата. Итак, в Иркутской области для салата колбаса вареная (300 граммов) стоит в среднем 96,45 рублей, яйца куриные (пять штук) - 32,57, картофель (200 граммов) - 4,57, лук репчатый - 2,44, морковь (100 граммов) – 3,49, огурцы свежие (100 граммов) - 12,17, яблоки (100 граммов) - 10,97, майонез (150 граммов) - 24,36, зелёный горошек (банка) - 52,79.

В среднем по России стоимость продуктов для «оливье» выросла на 2,18%, в прошлом году она была 301 рубль (в 2014 году – 260 рублей).

Самый дешевый салат в этом году – в Республике Мордовия (182,91 рубля), в Республике Калмыкия (188,04 рублей), Республике Татарстан ( 196,27 рублей), Волгоградской области (197,38), Липецкой области (197,74 рублей). Самый дорогой – в Чукотском автономном округе (526,76 рублей), Камчатском крае (374,91 рубля), Магаданской области (368,05 рублей), Ненецком автономном округе (367,76 рублей), Сахалинской области (317,48 рублей).