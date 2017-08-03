Продукция БрАЗа для автопрома признана соответствующей международным стандартам

Братский алюминиевый завод ОК РУСАЛ получил сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO/TS 16949:2009. Документ подтверждает выход предприятия на мировой рынок с продукцией для автомобильной промышленности. Об этом 3 августа 2017 года сообщает пресс-служба завода.

Международный стандарт ISO/TS 16949:2009 - это особые требования по применению ISO 9001:2008 в автомобилестроении. Получение сертификата подтверждает, что система менеджмента качества завода соответствует этим требованиям.

В 2015 году БрАЗ получил первые заказы на производство опытных партий сплавов для итальянских и немецких потребителей, а с 2016 года началось серийное производство. На данный момент братские сплавы используются при производстве кузова и деталей автомобилей зарубежных марок.

Процедура сертификации проходила в два этапа и проводилась международной организацией DNV GL. Аудиторы проверили регламентирующие документы, проанализировали поставки готовой продукции для автопрома, посетили литейное отделение и ознакомились с технологией производства. Второй этап включал проверку выполнения всех необходимых процедур при планировании, производстве, поставках сырья и отгрузки продукции, обслуживании оборудования и обеспечении квалифицированным персоналом.

- Прохождение сертификации говорит о надежности завода как поставщика, позволяет нам принимать заказы от новых потребителей, расширять номенклатуру для автопрома и официально выходить на международный рынок, - говорит начальник службы качества БрАЗа ОК РУСАЛ Сергей Шуин.

Завод постоянно поддерживает с потребителями обратную связь, и за весь период от них не было ни одной претензии или рекламации.