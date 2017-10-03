Продавцов гашиша осудили в Шелехове

Шелеховский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении участников организованной группы наркодилеров. Как сообщает 3 октября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, весной 2015 года 31-летний уроженец Усолья-Сибирского по договору с давним приятелем организовал в Шелехове преступную группу из семи человек, которые длительное время изготавливали и продавали наркотики растительного происхождения. В качестве распространителей гашиша организатор привлёк четырёх молодых шелеховчанок, которые испытывали материальные трудности и были готовы на любые условия работы.

Правоохранители установили, что преступники фасовали гашиш в удобную для дальнейшего сбыта форму. Кроме сети так называемых бегунков-распространителей в группе был человек, занимавшийся производством товара. Наркодилеры регулярно меняли на своих сотовых телефонах сим-карты, зарегистрированные на посторонних лиц, общались по телефону они с помощью условных терминов.

Деятельность организованной преступной группы продолжалась около семи месяцев. Оперативники выяснили исчерпывающие сведения о каждом из её участников, в том числе и о главаре, который был задержан с поличным при перевозке крупной партии наркотика.

Расследование этого уголовного дела, возбуждённого по фактам сбыта наркотических средств в крупном размере в составе организованной преступной группы, было завершено в октябре 2016 года. Правоохранители доказали 13 фактов противоправной деятельности обвиняемых. Лидера группы наркодельцов осудили к 12 годам лишения свободы, один из его сообщников приговорён к 11 годам колонии. Четырём девушкам-сбытчицам суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 11 лет. Дело седьмого фигуранта будет рассмотрено судом в особом порядке.

Фото с сайта Иркутского областного суда.