Проблемы и перспективы водных ресурсов Иркутской области обсудили в Законодательном собрании

Проблемы и перспективы, связанные в Иркутской области с водными ресурсами, обсудили 26 октября 2017 года участники круглого стола в Законодательном собрании. На встрече говорили о необходимости строительства резервных водозаборов, проблеме недостаточной очистки сточных вод и загрязнения водных ресурсов, высокой потребности отдельных территорий в качественной питьевой воде, в т.ч. с помощью выделения водовозных машин. Обсудили участники и ситуацию с маловодьем, с ограничением на некоторые виды деятельности вблизи Байкала. По итогам встречи сформированы рекомендации, которые направят в правительство региона.

Открывая круглый стол, вице-спикер ЗС, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Кузьма Алдаров подчеркнул актуальность проблемы обеспечения питьевой водой и сохранения водных ресурсов. Он напомнил, что не первый год наблюдается маловодье рек, на что в т.ч. влияют рубки леса. Отдельный важный вопрос – обеспечение населения качественной питьевой водой, поэтому, подчеркнул Кузьма Алдаров, депутаты настаивают на том, чтобы на федеральном уровне возобновилось финансирование программы «Чистая вода». Он также напомнил, что недавно в Иркутске прошёл водный экологический форум, где опыт по сохранению водных ресурсов представили регионы РФ и другие страны. «Нам надо внимательно его изучить и постараться лучшие практики применить у нас», - добавил депутат.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Нина Абаринова рассмотрела водноресурсный потенциал как основу социально-экономического развития региона. В 2016 году за счёт использования водных ресурсов было произведено 48 млрд кВт.ч электроэнергии, почти 2 млн тонн целлюлозно-бумажной продукции, 1,5 млн тонн алюминия, 8 млн тонн товарной продукции нефтехимии. Иркутская область и Бурятия совместно разработали проект изменения водоохранной зоны в пределах населенных пунктов на Байкале, которая пока определена в 200 м. Документ направлен в Минприроды РФ. По словам замминистра, при этом остается вопрос по согласованию границ населённых пунктов с землями Прибайкальского нацпарком и лесного фонда. Такую работу по каждому населённому пункту завершат предположительно до 2019 года.

Депутат ЗС Владислав Буханов попросил уточнить, есть ли в регионе официальные заправочные станции для судов и пункты приёма с них жидких бытовых отходов. Нина Абаринова рассказала, что заправки есть в посёлках Никола и Бурдугуз. Говоря о сборе подсланевых вод с судов, замминистра рассказала, что в Порту Байкал стоит предназначенное для этого судно «Самотлор», а после совещаний с судовладельцами и требования природоохранной прокуратуры решено было начать проектирование плавучей станции для сбора и очистки хозяйственно-бытовых и подсланевых вод с судов в Ольхонском районе. При этом она подчеркнула, что серьёзный вопрос заключается в том, чтобы судовладельцы сами захотели пользоваться такой станцией.

Маловодье на Байкале наблюдается с 2014 года. По её словам, важно обратить внимание на то, что в регионе нет резервных водозаборов. К критическим нормам по работе приближаются водозаборы Свирска и Черемхово, есть вопрос с водозабором в Братске – где могут возникнуть проблемы, если обеспечивать судоходство ниже по течению Енисея, в который впадает Ангара. Кузьма Алдаров заявил, что нужно рассмотреть и такую тему, как возможность перехода на дублированное водоснабжение. Кстати, Свирск до 1 ноября должен представить свои предложения по альтернативным источникам водоснабжения.

Заместитель руководителя, начальник отдела водных ресурсов Енисейского БВУ по Иркутской области Михаил Людвиг рассказал об уровне воды в Байкале. На 26 октября он составлял 456,25 м в тихоокеанской системе высот, год назад этот показатель был равен 456,42 м. По предварительным расчётам Енисейского БВУ, к концу года уровень может составить – 455,90 – 455,93 м. А к 1 мая 2018 года уровень воды может снизиться до 455,57 м – 455,62 м. Как заметил Михаил Людвиг, маловодье на Байкале – явление цикличное, после следует ожидать приход воды. Поэтому, по его словам, важна проводимая инвентаризация паводкоопасных участков.

Начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азат Насыров сообщил, что низкий уровень воды на реке Лена также наблюдается в течение пяти последних лет. Причины – дефицит дождей, выпадает только 20-60% от нормы. Он рассказал, что, например, на судоходном участке Усть-Кут – Подымахино – Киренск – Змеиново уровень воды в Лене на 58 см ниже нормы. При этом на реке Витим ситуация противоположная – в 2017 году здесь отмечался высокий уровень воды, подъём воды происходил и в малых реках Бодайбинского района.

Врио руководителя Управления Росприроднадзора по Иркутской области Павел Инютин рассказал, что в 2016 году в поверхностные водные объекты поступило 790,43 млн куб м сточных вод, из них загрязненных – 515,27 млн куб м, это связано с неэффективностью действующих канализационных очистных сооружений, загрязнением воды хозяйственно-бытовыми и нефтесодержащими сточными водами, поступающими от курсирующих судов, отсутствием очистных сооружений в населенных пунктах, СНТ, ДНТ по берегам водоёмов.

Депутат Сергей Бабкин по итогам круглого стола обратил внимание на необходимость активизации работы по приобретению водовозок для населённых пунктов, где люди страдают без питьевой воды. Он предположил, что в каких-то территориях необходимо углубить скважины, чтобы получить воды хорошего качества. Парламентарий также подчеркнул, что важно не тянуть с реконструкцией водозаборных сооружений, и напомнил о проблеме водоотведения при массовой малоэтажной застройке. «Думаю, самый яркий пример – микрорайон Зелёный в Иркутске, там воду практически пить нельзя, там фекалии уже скоро будут в водопроводе. То же самое, думаю, вскоре будет в Хомутово, - сказал Сергей Бабкин. – Мы должны поднимать эти вопросы. Давайте изучим, что нужно сделать на нашем законодательно уровне». Он обратился к участникам круглого стола с предложением определить приоритеты в решении проблем, связанных с водными ресурсами в регионе.