Про облачные услуги рассказал Ростелеком бизнесменам Иркутской области

Ростелеком на деловом завтраке презентовал представителям иркутского бизнеса облачные услуги. Как сообщает 3 ноября 2017 года пресс-служба компании, специалисты компании рассказали об инновационных продуктах и виртуальных сервисах, помогающих оптимизировать работу организации, снизить издержки, а также способных защитить информацию от DDoS-атак.

Участники мероприятия, среди которых были руководители региональных подразделений крупнейших банков России, организаций бюджетной сферы узнали, как облачные услуги позволяют экономить на покупке оборудования, программного обеспечения, аренде помещения, штате ИТ-специалистов. Для работы с облачными продуктами «Ростелеком» необходим лишь доступ в Интернет.

«Тренд года – минимизация расходов, поэтому мы сегодня предлагаем нашим клиентам такие облачные сервисы, которые позволяют существенно сократить расходы и вложения на создание собственной IT-инфраструктуры, – отметил заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Заушицин. – Мы стараемся подбирать для наших клиентов наиболее оптимальные решения в ценовом плане».

Заместитель директора ГАО «Информационно-технический центр Иркутской области» Сергей Ущаповский: «Было представлено много полезной информации о новых продуктах-услугах: «Виртуальном ЦОДе», «Видеокомфорте» и новостях мобильной связи. По-моему, данные форматы встреч позволяют в неформальной, но, в тоже время деловой обстановке, обсудить новинки, обменяться впечатлениями об услугах, которыми уже пользуемся. Понравилось преимущество мобильной связи Компании –бесплатные звонки на городские номера телефонов «Ростелекома», такого сейчас не предлагает ни один из мобильных операторов».

Одним из наиболее востребованных оказался сервис «Виртуальный центр обработки и хранения данных». Виртуальные машины создаются в течение нескольких минут после заказа услуги и сразу же доступны для установки программного обеспечения заказчика и подключения к рабочим местам через интернет.

Услуга «ВидеокомфоРТ» – это удаленное видеонаблюдение. Вся информация, записанная IP-камерами, хранится в облаке. Это позволяет экономить на закупке дорогостоящего оборудования, лицензий, содержании персонала, а также поддерживать высокие стандарты безопасности. Облачное видеонаблюдение позволяет объединять камеры, расположенные в разных местах, в одну систему и самостоятельно управлять доступом к их видеоархивам. Услуга управляется с помощью личного кабинета. Записи с камер видеонаблюдения доступны клиенту в режиме реального времени с любого устройства: смартфона, планшета, компьютера.

Ростелеком обеспечивает оптимальный бизнес-процесс, при котором можно заказать услуги через удобный интерфейс на портале CLOUD.RT.RU, а по номеру 8-800-200-00-33 получить круглосуточную техническую поддержку, включая поддержку от разработчика. Оплата услуг реализована по кредитной системе.