Про дореволюционные и советские свадьбы расскажут в музее истории Иркутска

Выставка, посвященная 100-летию со дня образования органов ЗАГС России, откроется в Иркутске 17 ноября 2017 года в музее истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова. Как 16 ноября сообщила пресс-служба музея, экспонаты специально для выставки были переданы в Иркутск со всех уголков региона. Посетители выставки смогут познакомиться с предметами свадебного быта, нарядами невест и женихов, образцами старых форм документов, использовавшихся в органах ЗАГС в разное время, метрическими книгами, содержащими записи актов гражданского состояния конца 19 века – начала 20-го и многим другим.

Экспонаты будут отражать самые разные исторические периоды последних ста лет – самые ранние экспонаты выставки представлены еще дореволюционным периодом, когда регистрацией актов гражданского состояния занимались приходские священнослужители, а самые поздние отражают бытность советского времени, в том числе период строительства БАМа. Кроме того, на открытии выставки для посетителей готовится сюрприз в виде ожившего экспоната.

Фото с сайта ЗАГСа.