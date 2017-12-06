Признать фермерские усадьбы улусами или хуторами предложено в Иркутской области

Байкал Инфо , 06/12/2017 - 16:08 , Текст: Брусницын Иван , Власть , Иванов Аполлон, Алексеев Борис , Законодательное собрание Иркутской области , #Иркутская область, #Киренский район, #Тайшетский район

Признать фермерские хозяйства, в которых стоят дома и живут люди, населёнными пунктами – с такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Иркутской области, гендиректор СХАО «Приморский» Аполлон Иванов на сессии ЗС 6 декабря 2017 года. «В фермерских хозяйствах живут 5-10 человек, а у них нет никакой прописки, потому что поселения не узаконены. Я три знаю точно. Давайте назовём их хуторами или улусами», - предложил депутат. Он посетовал на то, что в области только «списывают деревни». При этом, подчеркнул депутат, на бюджетные деньги к фермерским хозяйствам стоят дороги, ведут линии электропередач, как к населённым пунктам.

По словам председателя комитета по законодательству о госстроительстве области и местном самоуправлении ЗС Бориса Алексеева, в первую очередь такую задачу перед собой должны поставить местные власти, собрать пакет документов, представить в ЗС.

На сессии были рассмотрены вопросы об упразднении посёлков Брусово и Екунчет, села Еланка и деревни Пойма  в Тайшетском районе, так как в них никто не живёт, нет социальных объектов, работы, а также Визирнинского муниципалитета Киренского района.  

 

  • Брусницын Иван
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