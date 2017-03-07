Приятные сюрпризы от РЖД ждут женщин в поездах дальнего следования

Приятные сюрпризы и специальную бонусную программу для женщин приготовила в преддверии Международного женского дня федеральная пассажирская компания ОАО «РЖД». Как сообщает 7 марта 2017 года пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, 8 марта проводники вагонов поздравят женщин при посадке в поезд открытками с добрыми пожеланиями. По пути следования в вагонах будут звучать аудиопоздравления.

Кроме того, Восточно-Сибирский филиал ФПК предлагает милым дамам принять участие в весенней акции: при регистрации в программе «РЖД Бонус» с 8 по 14 марта они смогут получить тройные баллы за поездку в поезде. По условиям акции первые 500 баллов начисляются в день регистрации, еще 1000 баллов пассажир получит 15 марта 2017 года.

Женщинам, которые уже зарегистрированы в программе «РЖД Бонус», ФПК дарит двойные баллы.

Напомним, бонусные баллы могут быть использованы для оплаты части следующей поездки на поезде.