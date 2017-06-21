Привлекать молодых медиков в территории хотят обязать правительство Иркутской области

Обязанность создавать условия для привлечения медицинских кадров для работы в городах и районах Иркутской области планируют возложить на правительство и министерство здравоохранения региона. Такие поправки в действующий закон подготовили члены комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрании региона Андрей Лабыгин, Алексей Козюра, Владимир Новожилов, Артем Лобков и Игорь Милостных. Их рассмотрели на заседании комитета 20 июня 2017 года и рекомендован к принятию в первом чтении на сессии ЗС 28 июня.

Как пояснил Андрей Лабыгин, поправками в закон «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области» предлагается определить правительству и минздраву главную роль при создании условий для привлечения молодых медиков. Сейчас эту обязанность в большей степени возлагают на местные власти, у которых зачастую нет финансовых возможностей.

Закон предполагается дополнить новой статьей 7.2., в которой будет закреплен перечень основных мер по привлечению медработников. Эти меры могут реализовывать различные органы и организации, правительство Иркутской области, различные министерства, медицинские и образовательные организации. Однако руководить этим процессом должно правительство – высший орган исполнительной власти. При этом предлагается исключить указание, что создание благоприятных условий является обязанностью органов местного самоуправления.

На поправки поступили положительные заключения от прокуратуры, Минюста и Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, однако губернатор дал отрицательное заключение. Кроме того, законопроект вызвал опасение работников здравоохранения. Главврач Ангарского перинатального центра Наталья Бреус отметила, что создать необходимые условия можно только в тесном контакте с местными властями.

«Во время выборов все кандидаты своими основными задачами обозначают предоставление рабочих мест, жилищный вопрос и доступность медпомощи. Именно за эти показатели должны отвечать муниципальные депутаты, как они выполняют работу по наказам избирателей, – отметила главврач. – Ангарск является ярким примером работы муниципальных органов власти по привлечению кадров. Создан отдел по защите и охране здоровья граждан, основная задача которого создание условий. К примеру, молодым работникам компенсируют 5 тыс. рублей за съём жилья ежемесячно».

Андрей Лабыгин предположил, что законопроект не получил должной поддержки от медработников, поскольку они считают, что при его принятии с муниципалитетов будет снята обязанность создавать условия для них. Однако это не так, пояснил депутат: этот законопроект поможет дотационным территориям, у которых нет средств на создание условий. «А для тех муниципалитетов, которые поддерживали медиков, а потом перестанут, будут применены меры прокурорского реагирования», – отметил Андрей Лабыгин.