Привлекать медиков для работы в сёла – задача региона, а не муниципалитета – Андрей Лабыгин

Предоставлять квартиры и социальные выплаты медицинским работникам, которые едут работать в сельские территории, планируют обязать региональную власть, а не муниципалитеты, как сейчас. Об этом 2 марта 2017 года заявил вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Андрей Лабыгин во время выездного заседания комитета по здравоохранению и социальной защите в Саянске. По его словам, он подготовил соответствующий законопроект, который в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в региональный парламент.

Депутат рассказал, что хочет внести изменения в статью 7.1 закона «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области». В ней указаны условия, которые должны создать городские и районные органы местного самоуправления для оказания медицинской помощи населению. «Там 13 пунктов, 12 из которых касаются материально-технического обеспечения, а один – создания благоприятных условия для привлечения медицинских работников, – отмечает Андрей Лабыгин. – Абсолютное большинство муниципалитетов Иркутской области являются дотационными. Им региональная власть выделяет субвенции на решение вопросов местного значения, и не выделяет на решение иных проблем, к примеру, привлечение медиков».

Депутат сказал, что необходимо исключить из статьи 7.1 последний пункт и сделать его отдельной статьей областного закона, указать в нём, что создание благоприятных условий для привлечения медиков – это приоритетная задача правительства Иркутской области, а не муниципальной власти. По его словам, в новой статье должно быть указано, что обеспечение медиков жильем будет проходить через специализированный жилищный фонд, подконтрольный министерству имущественных отношений Иркутской области. «Я считаю, что вопрос выплаты подъёмных средств, как мера социальной поддержки медиков, тоже вопрос региональной власти. Это забота о том, как работники регионального учреждения будут себя ощущать, когда приедут работать», – отметил Андрей Лабыгин.

Отдельным пунктом в новой статье станут вопросы целевого обучения студентов медицинских организаций. Депутат отметил, что зачастую целевики после обучения в вузе не хотят ехать работать в муниципалитет, с которым заключали договор. «Если мы на первом курсе с целевиком заключили договор, то мы должны доплачивать ему стипендию, – заявил парламентарий. – Но её должен доплачивать не муниципалитет, а регион». Он отметил, что только министерство здравоохранения Иркутской области точно знает, какие специалисты востребованы в том или ином районе, поэтому вопросами стипендий должно заниматься это министерство. Кроме того, необходимо доплачивать стипендии одарённым детям, победителям всероссийских олимпиад и школьникам, получившим 100 баллов на ЕГЭ. Это позволит удерживать их в вузах Иркутской области. «Нам нужны звёздочки, чтобы они двигали нашу медицину и нашу науку», – сказал Андрей Лабыгин.

Присутствующие на встрече медицинские работники, депутаты дум Зиминского, Нукутского района и Саянска, а также депутат ЗС Владислав Буханов поддержали эту инициативу вице-спикера регионального парламента.