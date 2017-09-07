Прививочная кампания против гриппа началась на ВСЖД

Прививочная кампания для профилактики гриппа началась на Восточно-Сибирской железной дороге. Как сообщает 7 сентября 2017 года пресс-служба ВСЖД, до 15 ноября сезонную вакцинацию пройдут более 18,6 тыс. человек.

В первую очередь будут привиты сотрудники, находящиеся в так называемой группе риска: работники вокзалов, проводники, кондукторы, а также представители профессий, напрямую связанные с обеспечением безопасности движения поездов. В медицинских учреждениях дороги организованы прививочные бригады.

По мнению специалистов Восточно-Сибирской дирекции здравоохранения, вакцинация по-прежнему остается самым эффективным средством защиты против гриппа. Анализ эпидемических сезонов прошлых лет показал, что ежегодное проведение иммунопрофилактики приводит к снижению заболеваемости гриппом среди работников ВСЖД в два-три раза.

Фото с сайта Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.