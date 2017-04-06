Привести в порядок багры и топоры поручили арендаторам лесов в Приангарье

Арендаторам лестных участков поручили привести в порядок оснащение пунктов противопожарного инвентаря. Как 5 апреля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, заместитель председателя правительства Виктор Кондрашов провел совещание с арендаторами лесных участков, занимающихся геологоразведкой и нефтегазодобычей. «Очень важно установить грамотное взаимодействие арендаторов не только с министерством лесного комплекса, но и друг с другом. В случае если возникнут сложные ситуации при распространении лесных пожаров на сопредельных территориях, необходимо, чтобы была налажена своевременная связь между арендаторами граничащих земель», – сказал Виктор Кондрашов.

По итогам совещания министерству лесного комплекса региона поручено заключить договоры на тушение лесных пожаров на безвозмездной основе с лесопользователями, проводящими геологоразведку и нефтегазодобычу, а также наладить взаимодействие региональной диспетчерской службы с диспетчерскими пунктами арендаторов. Лесопользователям необходимо привести в соответствие фактическое оснащение пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ) и внести необходимые изменения в проекты освоения лесов.

Фото с сайта правительства Иркутской области.