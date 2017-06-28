Приняты очередные изменения в бюджет Иркутской области

Очередные изменения в бюджет Иркутской области на 2017 год одобрили депутаты Законодательного собрания на сессии 28 июня 2017 года, приняв их в окончательном чтении. Доходы и расходы были увеличены на 6,7 млрд рублей и утверждены в сумме 126,2 млрд рублей и 134,6 млрд рублей соответственно. При этом дефицит сохранится в объеме 8,4 млрд рублей, государственный долг – в 26,5 млрд рублей. Как пояснила министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова, увеличение связано с уточнением налоговых и неналоговых доходов. Регион получит от крупнейших налогоплательщиков 6,3 млрд рублей, в том числе налог на прибыль – 5,5 млрд рублей.

Увеличение расходов связано в первую очередь с реализацией майских указов президента, в частности по повышению заработной платы отдельных работников бюджетной сферы. В связи с этим предлагается 2,6 млрд рублей направить на повышение зарплаты. При этом 800 млн рублей направят в бюджеты муниципальных образований. На 2,1 млрд рублей предлагается увеличить субвенцию на общее и дошкольное образование, что позволит в полном объеме выплатить зарплату бюджетникам в декабре.

Из-за увеличения численности получателей мер социальной поддержки в Иркутской области планируется дополнительно направить на эти цели 864 млн рублей. Предусмотрено также увеличение почти на 265 млн рублей расходов на подготовку к зиме и возмещение расходов ресурсоснабжающим организациям. Целевые расходы планируют увеличить на 109,1 млн рублей, из них почти 105 млн рублей являются средствами резервного фонда правительства Российской Федерации, которые получила Иркутская область для ликвидации последствий пожаров в Киренском, Аларском, Заларинском, Тайшетском и Чунском районах.

Дополнительно предлагается выделить 1,4 млрд рублей муниципальным образованиям Иркутской области, из них 340 млн рублей по дотации на сбалансированность и 200 млн рублей субсидий на эффективность. Общий объем финансовой поддержки составит 1,9 млрд рублей: 400 млн рублей направят в муниципальные районы для формирования районных фондов финансовой поддержки поселений и 1,5 млрд рублей направит в муниципальные районы и городские округа. Несколько поправок в бюджет было одобрено в рамках второго чтения.

Депутат Ирина Синцова поинтересовалась, предусмотрены ли дополнительные средства на финансирование поездок спортивных команд Иркутской области на всероссийские и международные соревнования. Министр спорта Илья Резник ответил, что они действительно испытывают дефицит средств по этому направлению, и сейчас пытаются решить этот вопрос, однако значительная часть средств ушла на установку пожарного оборудования в стадионе «Труд» и на другие расходы. Ирина Синцова сказала, что нужно обратить внимание на проблему финансирования поездок, потому что к ней часто обращаются тренеры с жалобами. Она также рассказала, что в музее «Тальцы» испытывают нехватку кадров. У них есть возможность ввести 11 штатных единиц, но нет финансирования, чтобы платить им зарплату. Заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук ответил, что об этой проблеме известно, сейчас в ведомстве планируют обеспечить перевод кадров из других учреждений в музей «Тальцы», а после этого будут ставить вопрос о финансировании их деятельности.

Вице-спикер Кузьма Алдаров спросил, предусмотрено ли дополнительное финансирование сельского хозяйства, поскольку сейчас могут возникнуть проблемы с закупом у населения молока и мяса. Наталия Бояринова ответила, что на сельское хозяйство дополнительно выделили 3,5 млн рублей. «При наличии дополнительных доходов мы будем еще добавлять», - сказала министр.

О финансировании питания детей в школьных, медицинских и специализированных учреждениях Иркутской области спросил депутат Илья Сумароков. Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечения региона Алексей Макаров ответил, что во всех учреждения области питание и обеспечение медикаментами детей проходит на должном уровне. Питание содержит необходимое количество калорий и витаминов.

Несколько вопросов коснулись размера заработных плат работников сферы образования и здравоохранения. Депутат Сергей Бабкин рассказал, что во время посещения северных территорий Иркутской области к нему обратились учителя, которые рассказали, что получают такую же заработную плату, как учителя в Иркутске. Поэтому они считают, что повышающие коэффициенты, которые должны начислять им как работникам северных и отдаленных территорий, до них не доходят. Депутат Олег Тюменев выразил опасение, что некоторые директоры школ могут не выплачивать стимулирующие выплаты техническому персоналу школ, он попросил разобраться в этом вопросе. Министр образования Иркутской области Валентина Перегудова ответила, что они рассмотрят все вопросы и при необходимости проведут проверки.

Уполномоченный по правам человека Валерий Лукин предложил министерству образования и министерству здравоохранения Иркутской области организовать ведомственные проверки по вопросам заработных плат технических работников школ и больниц. Его поддержал председатель ЗС Сергей Брилка. Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров заметил, что этот вопрос он планирует вынести на заседание правительства в августе или сентябре.